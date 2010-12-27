Российские дипломаты направили официальное письмо.

МИД России с тревогой воспринял отставку президента Боливии Эво Моралеса. По словам дипломатов, уход с должности произошел по "лекалам срежисированного государственного переворота". Глава Боливии был готов искать выхода из кризисного положения при помощи диалога. Однако данный подход "сметен развитием событий" оппозиционными активистами

В Кремле призвали местные власти ориентироваться на ответственность и здравомыслие. Такого подхода ждут не только от представителей Боливии, но и от международных организаций. В России добавили, что страны связывают дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее Piter.tv писал о том, что Константин Косачев рассказал, что Россия готова к диалогу с законными властями Боливии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

