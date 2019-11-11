Константин Косачев: Россия готова к диалогу с законными властями Боливии

Сенатор объяснил мотивы действия бывшего президента Моралеса.

Константин Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с законными властями Боливии. Об этом представитель Совета Федерации рассказал в своем аккаунте на Facebook. Политик объяснил, что президент страны пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку. Он добавил, что оппозиционные кандидаты не обязательно будут действовать также.

Можем лишь пожелать дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни....Нейтральной обстановку вокруг Боливии сейчас точно не назовешь прокомментировал ситуацию сенатор

Действия Моралеса были направлены на "прекращения насилия". Теперь от действий оппозиционных активистов будет зависеть, сочтут ли их действия государственным переворотом. Ранее подобное произошло на Кубе и в Венесуэле. В Москве продолжат сотрудничать в Боливией, когда там определятся законные власти и пройдут новые выборы в парламент.

Напомним, что 10 ноября Эво Моралес заявил об уходе с должности президента, на которой был 10 лет. За несколько часов до этого глава государства объявил о назначении новых президентских выборов.

Ранее Piter.tv аписал о том, что в Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус.

Фото: Facebook/Константин Косачев, Piter.tv

Видео: YouTube/Совет Федерации

