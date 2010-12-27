В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус

От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации.

В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Глава Министерства здравоохранения Габриэла Монтаньо Боливии бьет тревогу и просит помощи у мирового сообщества в диагностике нового вируса. От этого вируса скончалась женщина, еще два человека в палате интенсивной терапии. У троих человек наблюдаются похожие симптомы.

По словам Монтаньо Боливии, речь может идти о новом вирусе гриппа или лихорадки Денге.

Накануне мы сообщали, что Американка заразилась смертельной болезнью и умерла после того, как порезала ногу на пляже во Флориде.

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