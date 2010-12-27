В США умерла женщина, которая порезала ногу на пляжах Флориды

Во Флориде участились случаи заболеваемости смертельно опасной болезнью.

Недавно Piter.TV рассказывал, что в США девочка едва не лишилась ноги, зайдя по щиколотку в воду во Флориде. Сейчас стало известно, что женщину, которая заразилась той же болезнью, спасти не удалось.

Сын умершей сообщил, что во время купания на пляже Флориды Coquina Beach женщина порезала ногу. Сначала она не придала этому значения, но рана не заживала. Тогда она обратилась за помощью к медикам, которые сделали ей прививку от столбняка и выписали антибиотики. Но лечение не помогло, и женщина скончалась.

Как выяснилось позднее, женщина была заражена некротическим фасциитом. Болезнь коварна тем, что распространяется очень быстро и трудно диагностируется. Некротический фасциит - инфекционное заболевание, которое поражает подкожную клетчатку и оболочки мышечной ткани.

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