Во Флориде девочка зашла по колено в океан и заразилась смертельно опасной инфекцией

Девочка пробыла в воде всего несколько минут и чуть не лишилась ноги.

В США девочка подросток побродила вдоль берега океана и заразилась страшной болезнью.

Как стало известно, Кайли Браун 12 лет приехала во Флориду вместе с семьей на отдых. В день приезда решили сразу же искупать в океане. Но у побережья штормило, и поэтому только "помочили ноги". Через несколько дней Кайли почувствовала сильные боли в ноге, поднялась высокая температура.

В больнице, куда обратились за помощью, выяснили, что ребенок подхватил страшную инфекцию в воде. Некротический фасциит - инфекционное заболевание, которое поражает подкожную клетчатку и оболочки мышечной ткани. Инфекция очень быстро распространяется по всему телу. Если вовремя не начать лечение, возможен летальный исход.

Девочке за пару недель провели 3 операции и прокололи несколько курсов антибиотиков и обезболивающих препаратов. Сейчас ребенку лучше. Медикам удалось спасти ногу и жизнь Кайли. Позднее выяснилось, что у ребенка была небольшая царапина на ноге, через которую, вероятно, попала инфекция.

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Фото: pixabay