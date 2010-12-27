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Во Флориде девочка зашла по колено в океан и заразилась смертельно опасной инфекцией
Сегодня, 9:44
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MShaffter

Во Флориде девочка зашла по колено в океан и заразилась смертельно опасной инфекцией

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Девочка пробыла в воде всего несколько минут и чуть не лишилась ноги.

В США девочка подросток побродила вдоль берега океана и заразилась страшной болезнью.

Как стало известно, Кайли Браун 12 лет приехала во Флориду вместе с семьей на отдых. В день приезда решили сразу же искупать в океане. Но у побережья штормило, и поэтому только "помочили ноги". Через несколько дней Кайли почувствовала сильные боли в ноге, поднялась высокая температура. 

В больнице, куда обратились за помощью, выяснили, что ребенок подхватил страшную инфекцию в воде. Некротический фасциит -  инфекционное заболевание, которое поражает подкожную клетчатку и оболочки мышечной ткани. Инфекция очень быстро распространяется по всему телу. Если вовремя не начать лечение, возможен летальный исход.

Девочке за пару недель провели 3 операции и прокололи несколько курсов антибиотиков и обезболивающих препаратов. Сейчас ребенку лучше. Медикам удалось спасти ногу и жизнь Кайли. Позднее выяснилось, что у ребенка была небольшая царапина на ноге, через которую, вероятно, попала инфекция.

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Фото: pixabay

Теги: в мире, загадочная болезнь, здоровье, медицина, смертельная болезнь, страшная болезнь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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