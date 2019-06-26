Бангладеш: "Человек - дерево" просит ампутировать ему руки

Мужчина, страдающий редчайшим заболеванием, перенес уже десятки операций и страдает от невыносимых болей.

В Бангладеш 28-летний мужчина, страдающий редчайшим заболеванием, просит докторов ампутировать ему руки.

Абул Бажандар (Abul Bajandar) страдает редчайшим заболеванием верруциформной эпидермодисплазией с 15 лет. Первые наросты он обнаружил у себя на коленях. Сначала он пытался избавиться от них народными средствами, но безуспешно. Состояние только ухудшалось и вскоре все его ноги и особенно руки покрылись наростами, напоминающими кору дерева.

За дело взялись медики. Абул перенес 25 операций по удалению наростов. Казалось, что удалось победить болезнь. Но в мае 2018 года болезнь снова обострилась, и тело Бажандара снова началось покрываться наростами. Сейчас молодой мужчина страдает от невыносимых болей и просит медиков ампутировать ему обе руки. Его мать поддерживает его в этом решении.

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Видео: YouTube/The Guardian(2016 год)

Фото: свободные источники