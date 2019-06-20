Таиланд: Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины

Женщина не может передвигаться без костылей и страдает от жутких болей в спине, плечах и шее из-за тяжести.

В Таиланде молодую женщину поразил тяжелый редкий недуг, который привел к безумному росту груди.

В одной из небольших деревенек 46-летняя Лам Пхраи Си Нуан (Lam Phrai Si Nuan) женщина 3 года назад заметила, что ее грудь начала сильно расти. Затем начала расти и вторая грудь. За эти 3 года грудь выросла до аномальных размеров. Раковых клеток в организме при обследовании не выявлено.

Женщина из-за тяжести утратила способность передвигаться без костылей и страдает от сильных болей в спине, шее и плечах. Чтобы как-то облегчить страдания, женщина вынуждена заматывать грудь в простыню и привязывать к шее. Женщине предстоит обследование в больнице и лечение, но она переживает, что у ее семьи не хватит денег на лечение, так как, ни у нее, ни у мужа нет работы.

В СМИ сообщают, что женщину поразило очень редкое генетическое заболевание (гигантомастия), которая приводит к аномальному росту груди. Болезнь может поражать как одну, так и обе молочные железы.

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Видео:Muhammad Usman