В Приморье камера сняла как амурский тигр делал "селфи"

Одна из фотоловушек сняла, как амурский тигр изучал фотокамеру в заповеднике "Земля Леопарда".

В Приморском заповеднике "Земля Леопарда" одна из фотоловушек сняла, как амурский тигр изучает вторую камеру.

На официальной странице "Земли Леопарда" во ВКонтакте опубликованы снимки амурского тигра, который делает "селфи". Сотрудники заповедника сообщают, что фотоловушки для надежности стоят попарно. И в этот раз получилось удачно - одна камера сняла, как тигр делает "селфи", а вторая само "селфи".

Для изучения редких кошачьих фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" установлены попарно. Так одной из камер удалось запечатлеть, как тигр изучает фотоловушку на соседнем дереве. Хищник осторожно подобрался к устройству и заглянул в объектив одним глазом, оставив свой "фотопривет" научным сотрудникам "Земли леопарда" и всем нам. Земля Леопарда

Фото: Земля Леопарда