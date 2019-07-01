Опубликовано видео с места крушения самолета в Техасе, где погибли 10 человек

Небольшой самолет сразу после взлета врезался в ангар на территории аэропорта. Все, кто находился на борту, погибли.

‏ В воскресенье днем, 30 июня, в Техасе в аэропорту Эддисона потерпел крушение самолет, 10 человек погибли.

Катастрофа произошла в 9 часов 30 июня по местному времени. Самолет Beechcraft BE-350 King Air сразу после взлета врезался в здание ангара на территории аэропорта и загорелся. Все, кто находились на борту, погибли.

Местные СМИ сообщают о 10 жертвах авиакатастрофы. В ангаре никого не было, поэтому на земле погибших и пострадавших нет.

Причины катастрофы расследуются.

Фото и видео: Twitter/Lynnanne Nguyen