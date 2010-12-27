Президент Боливии ушел в отставку после протестов в стране

Многие в стране остались недовольны переизбранием Эво Моралеса на второй срок.

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке. Об это сообщают зарубежные СМИ.

По имеющейся информации, самолет с бывшим главой государства вылетел из международного аэропорта Эль-Альто в Аргентину. Ранее Вооруженные силы призвали его покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

Поводом для беспорядков стали минувший выборы в стране, на которых Моралес вновь был избран главой государства. Результаты выборов не признал его оппонент. В Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве. Моралес в свою очередь заявил о попытке госпереворота, за которым стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

Вслед за Моралесом в отставку подал вице-президент Альваро Марсело Гарсиа Линера.

Видео: YouTube/ NO MÁS DICTADURA EN BOLIVIA, teleSUR tv