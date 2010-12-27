Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова. Накануне американцы подтвердили, что россиянин будет переправлен к ним из Израиля. В ближайшее время дипломаты навестят Алексея Буркова в следственном изоляторе Вирджинии. Об этом сообщили в "ТАСС".
Находимся в контакте с его родственниками в России. Окажем Буркову всю необходимую помощь и поддержку
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В России хотят добиться того, чтобы коллеги соблюдали действующие двусторонние обязательства. В официальном документе сказано, что Вашингтон "развязал охоту за нашими гражданами по всему миру".
Напомним, что молодого человека обвиняют в киберпреступлениях: отмывании денег, мошенничестве и краже личных данных. Мужчине грозит до 80 лет в тюремного заключения
Ранее Piter.tv писал о том, что президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за наркотики израильтянку.
Видео: YouTube/
Видео: YouTube/
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