Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Дипломаты призвали Америку соблюдать двусторонние договоренности.

Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова. Накануне американцы подтвердили, что россиянин будет переправлен к ним из Израиля. В ближайшее время дипломаты навестят Алексея Буркова в следственном изоляторе Вирджинии. Об этом сообщили в "ТАСС".

Находимся в контакте с его родственниками в России. Окажем Буркову всю необходимую помощь и поддержку прокомментировали специалисты

В России хотят добиться того, чтобы коллеги соблюдали действующие двусторонние обязательства. В официальном документе сказано, что Вашингтон "развязал охоту за нашими гражданами по всему миру".

Напомним, что молодого человека обвиняют в киберпреступлениях: отмывании денег, мошенничестве и краже личных данных. Мужчине грозит до 80 лет в тюремного заключения

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за наркотики израильтянку.

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Видео: YouTube/

