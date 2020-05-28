Цукерберг оценил маркировку твитов Трампа как недостоверных

Основатель Facebook считает, что Twitter ведет совсем другую политику.

Марк Цукерберг оценил маркировку твитов Дональда Трампа как недостоверных. Основатель социальной сети Facebook подверг критике Twitter за то, что он указал, что информацию, размещенную президентом США, следует считать "фейковой". Об этом американский бизнесмен заявил в интервью журналистам телеканала Fox News.

Я полагаю, что у нас (в Facebook) другая политика, чем, я думаю, в Twitter Марк Цукерберг, основатель Facebook

Цукерберг заметил, что частные корпорации, которые предоставляют интернет-пользователям цифровые платформы для высказываний, не могут брать на себя роль "арбитра правды".

Бизнесмен добавил, что понимает решение американского лидера подвергнуть Twitter цензуре. Он уверен, что правительство США обеспокоено ситуацией с маркировкой недостоверной информации на цифровой платформе. Власти Белого дома находят это "не совсем правильной идеей".

В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России.

Видео: Youtube/ Fox News