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Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова"
Сегодня, 8:12
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lesjasap

Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова"

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Ранее Twitter пометил несколько постов политика как "фейкньюс".

Дональд Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова". Об этом президент США написал в собственном аккаунте в социальной сети. Политик рассказал, что под несколькими его постами появились сведения о фальсификации данных. 

Специалисты сервиса основываются на проверке фактов, которые предоставили "фейковые новости с телеканала CNN, издания Washington Post  и Amazon. Речь идет о заявлении главы Белого дома относительно возможного голосования за выбранного кандидата на следующий выборах президента США по почте.

По мнению Трампа, руководство Twitter вмешивается в президентские выборы в США. 


 

Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах.

Теги: twitter, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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