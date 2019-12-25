Ранее Twitter пометил несколько постов политика как "фейкньюс".

Дональд Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова". Об этом президент США написал в собственном аккаунте в социальной сети. Политик рассказал, что под несколькими его постами появились сведения о фальсификации данных.

Специалисты сервиса основываются на проверке фактов, которые предоставили "фейковые новости с телеканала CNN, издания Washington Post и Amazon. Речь идет о заявлении главы Белого дома относительно возможного голосования за выбранного кандидата на следующий выборах президента США по почте.

По мнению Трампа, руководство Twitter вмешивается в президентские выборы в США.





Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах.