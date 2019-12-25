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Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах
Сегодня, 8:06
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lesjasap

Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах

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По словам политика, для него является "великой честью" передавать деньги на борьбу против коронавируса.

Дональд Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах. Об этом президент США написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик пояснил, что передает денежные средства в пользу государственного бюджета страны с самого начала своего  управления. Благодаря этому правительство Америки дополнительно получает около 400-450 тысяч долларов. 

Трамп отметил, что в последний раз он выписал чек в пользу американского Минздрава (22 мая). Это сделано в качестве помощи специалистам в борьбе с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что для него "великая честь" участвовать в данном процессе. 

Стоит отметить, что Минздрав США получил от Дональда Трампа  около 100 тысяч долларов (три зарплаты американского лидера). Средства должны пойти на разработку эффективной вакцины против коронавируса. В марте 2020 года Трамп также пожертвовал зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с COVID-19.

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах.

Видео: YouTube / The White House

Теги: годовая зарплата, дональд трамп, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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