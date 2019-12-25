По словам политика, для него является "великой честью" передавать деньги на борьбу против коронавируса.

Дональд Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах. Об этом президент США написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик пояснил, что передает денежные средства в пользу государственного бюджета страны с самого начала своего управления. Благодаря этому правительство Америки дополнительно получает около 400-450 тысяч долларов.

Трамп отметил, что в последний раз он выписал чек в пользу американского Минздрава (22 мая). Это сделано в качестве помощи специалистам в борьбе с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что для него "великая честь" участвовать в данном процессе.

Стоит отметить, что Минздрав США получил от Дональда Трампа около 100 тысяч долларов (три зарплаты американского лидера). Средства должны пойти на разработку эффективной вакцины против коронавируса. В марте 2020 года Трамп также пожертвовал зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с COVID-19.

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах.

Видео: YouTube / The White House