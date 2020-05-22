Президент США уверен, что Белый дом справится с тем, чтобы "погасить огонь".

Дональд Трамп отказался закрывать США при второй волне коронавируса. Об этом президент США сообщил во время брифинга с журналистами. По словам политика, власти Белого дома откажутся от инициативы вводить по стране второй строгий карантин, а также закрывать границы, если осенью 2020 года Америку будет ждать вторая волна коронавируса. При этом лидер США отметил, что новая вспышка заболеваемости COVID-19 произойдет с большой долей вероятности.

Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим, но мы не закроем нашу страну Дональд Трамп, президент США

По мнению политика, правительству США удастся сдержать новые вспышки инфекции внутри государства.

Напомним, что в апреле несколько штатов страны установили пункты контроля на собственных границах. Они оказались фактически перекрыты из-за пандемии коронавируса. Прибывающие во Флориду или Техаса должны были пройти 14-дневный карантин, а также указать адрес, где они будут проживать.

Трамп считает, что 2020 год будет "невероятным" для экономики США.

Видео: Youtube/ CNBC Television