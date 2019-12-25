Дональд Трамп считает, что 2020 год будет "невероятным" для экономики США. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга. Политик заметил, что отрасль восстановится после падения, произошедшего из-за пандемии коронавируса.
Я думаю, что у нас будет большой переходный период в третьем квартале. Думаю, что у вас будет очень хороший четвертый квартал
Дональд Трамп, президент США
Напомним, что экономический советник лидера страны Ларри Кудлоу рассказал, что бюджетное управление Америки подсчитало рост экономики в следующем квартале. По прогноза экспертов, он составил 21,5%. Этот показатель станет самым большим квартальным ростом за всю историю государства. Эти цифры Трамп назвал "большими и невероятными".
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