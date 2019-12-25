Глава США прокомментировал экономические показатели страны на третий и четвертый квартал 2020 года.

Дональд Трамп считает, что 2020 год будет "невероятным" для экономики США. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга. Политик заметил, что отрасль восстановится после падения, произошедшего из-за пандемии коронавируса.

Я думаю, что у нас будет большой переходный период в третьем квартале. Думаю, что у вас будет очень хороший четвертый квартал Дональд Трамп, президент США

Напомним, что экономический советник лидера страны Ларри Кудлоу рассказал, что бюджетное управление Америки подсчитало рост экономики в следующем квартале. По прогноза экспертов, он составил 21,5%. Этот показатель станет самым большим квартальным ростом за всю историю государства. Эти цифры Трамп назвал "большими и невероятными".

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