Глава США уверен, что 2021 год станет для государства "великолепным".

Дональд Трамп ждет быстрого роста экономики во втором полугодии 2020 года. Об этом президент Америки рассказал во время брифинга с журналистами в Белом доме.

Думаю, что у нас будет феноменальный третий квартал... Что случилось во втором (квартале), то случилось прокомментировал политик

Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что четвертый экономический квартал будет для страны "невероятным", а 2021 год - "великолепным".

Напомним, что в Бюджетном управлении конгресса проанализировали ситуацию с экономикой государства. Специалисты заявили, что в 2020 году показатели США сократятся на 5,6% за год. К концу 2021 года экономическая система вернется к показателям, близким к началу 2020 года. Восстановление отраслей будет зависеть от распространения коронавируса. При оптимистичном сценарии пандемии безработица в США не будет ниже 10% до конца 2021 года. До пандемии этот показатель составлял 3,6%.

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд.

Видео: Youtube/ The White House