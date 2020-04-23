Число заявок на пособия по безработице за пять недель с 15 марта по 18 апреля превысило 26 млн.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства труда страны.

Как оказалось, с 15 марта по 18 апреля число заявок на пособия по безработице среди американцев превысило 26 млн.

Отмечается, что Трамп уже подписал законы, которые стимулируют экономику. Меры предполагают финансирование в виде $2 трлн. Все средства отправили на преодоления последствий от пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что врачи США заявили о высокой смертности больных коронавирусом на ИВЛ.