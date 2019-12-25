В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России

Компания до сих пор не выплатила 4-х миллионный штраф.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что рекламную деятельность Facebook в России следует запретить. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление депутата. Автор проекта уверен, что Facebook не соблюдает законодательство РФ.

Нужно использовать мое ноу-хау из законопроекта о значимых ресурсах.. Инструментов, как это сделать, у нас достаточно, и, главное, эти инструменты будут реально эффективны Антон Горелкин, Член комитета ГД по информполитике

Горелкин добавил, что Марк Цукерберг считает российские законы необязательными к исполнению. В качестве примера парламентарий приводит неоплаченный компаний Facebook штраф. Он составляет четыре миллиона рублей. Суд обязал иностранцев выплатить данную сумму из-за отказа Facebook размещать на территории России сервера с личными данными пользователей из РФ.

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