Компания намерена интегрировать библиотеку gif-изображений сервиса в работу Instagram.

В пятницу, 15 мая, стало известно, что Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн. Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.

Giphy, ведущий сервис анимированных изображений, сегодня присоединяется к компании Facebook и станет частью команды Instagram сказано в сообщении

Компания намерена интегрировать библиотеку gif-изображений сервиса в работу Instagram. Планируется, что таким образом использование gif-изображений станет удобнее.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег" от Netflix.

Видео:GIPHY/YouTube