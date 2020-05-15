В пятницу, 15 мая, стало известно, что Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн. Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.
Giphy, ведущий сервис анимированных изображений, сегодня присоединяется к компании Facebook и станет частью команды Instagram
сказано в сообщении
Компания намерена интегрировать библиотеку gif-изображений сервиса в работу Instagram. Планируется, что таким образом использование gif-изображений станет удобнее.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег" от Netflix.
Видео:GIPHY/YouTube
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