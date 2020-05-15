Сериал выйдет на Netflix 25 мая.

В пятницу, 15 мая, в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег" от Netflix. Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Сериал снял по комиксам Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. Отметим, что по этим же комиксам ранее был поставлен фильм Пона Чжун Хо, который победил в 2013 на Каннском фестивале.

В сюжете история мира после техногенной катастрофы. Люди разделены на классы и выжившие собрались в гигантском поезде, так как на улице ледниковый период.

В главных ролях снялись Дженнифер Коннелли, Давид Диггс и Элисон Райт.

Ранее мы сообщали о том, что Disney снимет сериал по книгам о Перси Джексоне.

Видео:Netflix/YouTube