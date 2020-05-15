Disney снимет сериал по книгам о Перси Джексоне

Сам автор книг планирует активно участвовать в производственном процессе.

Американский писатель Рик Риордан вместе со своей женой Бекки сообщил в Twitter, что его книжный цикл "Перси Джексон" экранизируют в виде сериала для сервиса Disney+.

Сам автор книг планирует активно участвовать в производственном процессе. Никаких сроков, дат пока что нет. Адаптация стартует с первой книги "Перси Джексон и похититель молний". К слову, она уже была экранизирована в виде фильма в 2010 году.

Серия романов о Перси Джексоне рассказывает историю потомка древнегреческих Богов, которому приходится жить в современном обществе.

Ранее компания Disney подтвердила информацию о новой дате премьеры "Мулан".

Видео: YouTube/ Трейлеры к фильмам