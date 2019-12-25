Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций США

В компании заявили, что действуют в соответствии санкционного законодательства США.

Facebook заблокировал Instagram главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, откуда тот вел прямые трансляции.

ТАСС сообщает, что аккаунт в Instаgram kadyrov._95 ,sk был заблокирован компанией Facebook. Сам Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что аккаунт ему предоставляет сотрудник пресс-службы. В свою очередь, компания Facebook, которой принадлежит и Instagram, заявила, что действует в соответствии санкционного законодательства США. Компания блокирует аккаунты лиц, которые находятся под американскими санкциями.

ТАСС уточняет, что в среду стали не доступны страницы депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Абузайд Висмурадова.

Фото: ВК, Рамзан Кадыров