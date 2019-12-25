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Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций США
Сегодня, 12:14
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MShaffter

Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций США

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В компании заявили, что действуют в соответствии санкционного законодательства США.

Facebook заблокировал Instagram главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, откуда тот вел прямые трансляции.

ТАСС сообщает, что аккаунт в Instаgram kadyrov._95 ,sk был заблокирован компанией Facebook. Сам Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что аккаунт ему предоставляет сотрудник пресс-службы. В свою очередь, компания Facebook, которой принадлежит и Instagram, заявила, что действует в соответствии санкционного законодательства США. Компания блокирует аккаунты лиц, которые находятся под американскими санкциями. 

ТАСС уточняет, что в среду стали не доступны страницы депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Абузайд Висмурадова.

Фото: ВК, Рамзан Кадыров

Теги: кадыров, новости россии, новости чечни, политика, рамзан кадыров, санкции
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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