Что произошло в Санкт-Петербурге 22 февраля?

Piter.TV публикует подборку происшествий, случившихся в пятницу.

1. Сгоревшую "Ленту" на Обводном начали разбирать

На Обводном канале начали разбирать здание гипермаркета "Лента". Объект пострадал от пламени в ноябре прошлого года, однако специалисты приступили к работам только в феврале 2019 - го.

2. Съемочная группа и актеры фильма "Серебряные коньки" вышли на лед Фонтанки

В Центральном районе съемочная группа вышла на лед набережной реки Фонтанки, чтобы создать эпизоды для фильма "Серебряные коньки". По словам очевидцев, никто не боится обрушения и спокойно ходит по замерзшей реке.

3. На Софийской столкнулись "Мерседес" и "ГАЗель": один человек погиб

Во Фрунзенском районе вечером 21 февраля произошла серьезная авария - столкнулись "Мерседес" и "ГАЗель". В ДТП погиб один из водителей.

4. Отчаянный фигурист прокатился на коньках по льду Мойки

Один из жителей Северной столицы решил испытать судьбу на тонком льду Мойки. Молодой человек вышел на поверхность реки и уверенно прокатился на коньках. В сети появилось видео с места событий.

5. На Карповке начали сносить "проклятый" заброшенный отель "Северная корона"

На Петроградке сносят "проклятую" заброшенную гостиницу "Северная корона", которую построили еще 30 лет назад. Здание начали возводить в 1988 году по проекту Марка Рейнберга. В 1992 году гостиница перешла банку "Санкт-Петербург" и уже через три года была достроена на 90%. По преданию, в 1990-х годах там скончался митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн, и поэтому отель в народе называли "проклятым".

Видео: Piter.TV