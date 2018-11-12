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Сгоревшую "Ленту" на Обводном канале начали разбирать

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После освобождения от завалов будет построен новый магазин.

На Обводном канале начали разбирать сгоревшее здание гипермаркета "Лента". Объект пострадал от пламени в ноябре 2018 года, но специалисты приступили к работам только сейчас. Об этом сообщают местные жители.

Напомним, что магазин был застрахован на сумму в три миллиарда рублей. Предприниматели отметили, что после освобождения участка, на месте возведут новое помещение, в котором также разместится торговое пространство. Точные сроки строительства неизвестны.

Добавим, что в день инцидента здание полностью выгорело, но сотрудники экстренной службы успели эвакуировать всех людей, находившихся в помещении. По данным СК, причиной пожара стала упавшая с верхней полки горючая жидкость. По факту уголовное дело было решено не заводить.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Теги: пожар в ленте, сгорел гипермаркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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