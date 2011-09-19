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В гипермаркете на Руставели горел электрический щит
Сегодня, 9:25
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В гипермаркете на Руставели горел электрический щит

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Пламя охватило три квадратных метра.

Сегодня, 6 августа, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели в доме № 61 происходило горение электрического щита на площади три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в  2:04. Очевидцы рассказали, что в  техническом помещении на тот момент  происходило горение электрощита. Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. 

Пожар потушили за 48 минут. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны горела входная дверь в квартире.

Фото:  Piter.tv

Теги: мчс, пожар в ленте, улица руставели, электрический щит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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