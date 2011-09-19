В гипермаркете на Руставели горел электрический щит

Пламя охватило три квадратных метра.

Сегодня, 6 августа, в Калининском районе произошел пожар. На улице Руставели в доме № 61 происходило горение электрического щита на площади три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 2:04. Очевидцы рассказали, что в техническом помещении на тот момент происходило горение электрощита. Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

Пожар потушили за 48 минут. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv