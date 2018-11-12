После пожара в "Ленте" охранники пытались растащить уцелевшую еду

По словам очевидцев, сохранилась часть склада.

В ночь с 11 на 12 ноября в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала произошел пожар. По словам очевидцев, горел склад с продуктами. Уцелевшая еда заинтересовала охранников магазина. Они пытались растащить остатки былой роскоши. Об этом сообщают петербуржцы в социальной сети "ВКонтакте".

Лучше всего уцелела колбаса. Она обуглилась, но не сгорела. Жители города на Неве пытались снять с помощью квадракоптера склад в ночное время. Они сообщили, что аппарат пытались сбить охранники магазина, которые решили наживиться на беде своих хозяев.

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Видео: Piter.TV