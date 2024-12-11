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Магазин одежды в ТРК "Мега" в Ленобласти ограбили на 66 тыс руб
Сегодня, 22:30
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Магазин одежды в ТРК "Мега" в Ленобласти ограбили на 66 тыс руб

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Двое вынесли несколько женских пальто и курток.

В конце декабря прошлого года двое предприимчивых жителей Ленинградской области совершили налет на один из магазинов одежды в ТРК "Мега". Они вынесли из него куртки и пальто на сумму 66 тыс руб, – сообщает 78.ru.

Пропажу удалось обнаружить только к концу новогодних праздников. Сотрудники магазина проверили камеры видеонаблюдения и узнали, что кража была совершена 21 декабря.

Сообщники набрали верхней одежды и вдвоем зашли в одну примерочную. Краденый товар они вынесли из нее в двух больших белых пакетах, после чего покинули магазин. Среди награбленного: 4 куртки и 4 пальто – все женские. Общий ущерб магазину оценивается в 66 192 руб, однако при этом считается незначительным. Злоумышленников разыскивает полиция.

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Фото: Piter.TV

Теги: воровство, кража одежды, трк мега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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