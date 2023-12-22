Осужден петербуржец, который заставлял несовершеннолетнего сына воровать

Мужчина вину признал.

В Петербурге осужден отец, который заставлял сына воровать. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

С., являясь отцом несовершеннолетнего ребенка, зная, что сын не подлежит уголовной ответственности, сообщил ему о тяжелом материальном положении семьи и уговорил идти воровать. Так, ребенок похитил игровую приставку за 13 300 рублей, лазерный дальномер за 14 022 рубля, планшет за 8 049 рублей, детектор универсальный D-Тест за 27 650 рублей, робот-пылесос за 20 975 рублей. С. обещал мальчику, что это улучшит материальное положение семьи.

Мужчина вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

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Фото: Piter.tv