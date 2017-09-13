Упавшего в подъезде в обморок петербуржца обокрал сосед

Он вытащил телефон и кошелек.

В Петербурге у упавшего в подъезде в обморок мужчины сосед украл телефон, кошелёк с деньгами и банковской картой. Подозреваемый предстанет перед судом, рассказали в городской прокуратура.



По версии следствия, утром 4 октября обвиняемый, выходя из квартиры в доме 69 по Большому пр. П.С. обнаружил на лестничной клетке 42-летнего соседа, лежащего без сознания. Увидев мобильный телефон, а также кошелек с деньгами потерпевшего и банковской картой, мужчина похитил чужое имущество. Ущерб составил 30 тысяч рублей. С помощью похищенной банковской карты обвиняемый расплатился за покупки в нескольких магазинах, потратив 5 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд Петербурга дал мужчине 1,5 года колонии за разбой в подъезде. По данным ведомства, обвиняемый с соучастником, который играл роль сотрудника полиции, в марте в парадной дома на Среднерогатская улице под надуманным предлогом задержания потребовал от потерпевшего передать айфон.

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