Суд Петербурга дал 1,5 года колонии за разбой в подъезде

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по статье о разбое, совершенным группой с применением оружия (ч.2 ст.162 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, мужчина с соучастником, который играл роль сотрудника полиции, в марте в парадной дома на Среднерогатская улице под надуманным предлогом задержания потребовали от потерпевшего передать айфон. При этом при нападении использовался пневматический пистолет.
Телефон был сдан в ломбард. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей, обвиняемый его возместил.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет общего режима.
Ранее сообщалось, что на Рубинштейна мигрант ударил бейсбольной битой петербуржца и украл iPhone.
Фото: Piter.TV
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