Суд Петербурга дал 1,5 года колонии за разбой в подъезде

Вынесен приговор за разбой в подъезде.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по статье о разбое, совершенным группой с применением оружия (ч.2 ст.162 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, мужчина с соучастником, который играл роль сотрудника полиции, в марте в парадной дома на Среднерогатская улице под надуманным предлогом задержания потребовали от потерпевшего передать айфон. При этом при нападении использовался пневматический пистолет.

Телефон был сдан в ломбард. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 25 тысяч рублей, обвиняемый его возместил.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет общего режима.

Ранее сообщалось, что на Рубинштейна мигрант ударил бейсбольной битой петербуржца и украл iPhone.

Фото: Piter.TV