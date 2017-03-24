На Рубинштейна мигрант ударил бейсбольной битой петербуржца и украл iPhone

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой скулы был госпитализирован в Александровскую больницу.

В Центральном районе Петербурга мигрант ударил мужчину по голове бейсбольной битой и похитил смартфон. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 14 ноября обратился 27-летний петербуржец. Он сообщил, что ещё 30 октября на улице Рубинштейна неизвестный ударил его по голове бейсбольной битой и забрал iPhone 6 стоимостью 5 тысяч рублей.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой скулы был госпитализирован в Александровскую больницу.

На Рубинштейна утром 15 ноября по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний мигрант. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).

В Петербурге проводник может сесть в тюрьму на 2 года за кражу 20 подстаканников из вагона.

Фото: unsplash