В Петербурге проводник может сесть в тюрьму на 2 года за кражу 20 подстаканников из вагона

Десять подстаканников мужчина сразу отдал на реализацию в скупку, а оставшиеся – продал.

Проводник украл из поезда 20 металлических подстаканников. Его оперативно вычислили транспортные полицейские Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции с заявлением обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту пропажи из пассажирского поезда 20 металлических подстаканников. Подозреваемым оказался 62-летний проводник пассажирского поезда. По версии правоохранителей, находясь в депо, он проник в вагон чужого состава. Оттуда он забрал подстаканники и покинул поезд. Десять подстаканников мужчина сразу отдал на реализацию в скупку, а оставшиеся – продал.

Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее другой петербуржец получил 3,5 года колонии за кражу 3 тысяч рублей у отца.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте