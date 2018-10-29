Мужчина получил 3,5 года колонии за кражу 3 тысяч рублей у отца

Вынесен приговор за совершение кражи с банковского счета

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, в мае мужчина, находясь в одной из квартир на улице Подводника Кузьмина, воспользовался сим-картой отца, к которой была подключена услуга "Мобильный банк".

Подсудимый за несколько приемов похитил денежные средства с банковского счета потерпевшего в размере 3 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора телефона в маршрутке.

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