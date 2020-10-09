Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора телефона в маршрутке

Мужчина украл телефон в маршрутке.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по пунктам "в,г" части 2 статьи 158 УК РФ (кража со значительным ущербом гражданину, из одежды, находящейся при потерпевшем).

По данным ведомства, в июле 2022 года обвиняемый совершил кражу мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей из кармана пиджака пассажира маршрутки.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга отправила мужчину лечиться от туберкулёза.

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