Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора телефона в маршрутке

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по пунктам "в,г" части 2 статьи 158 УК РФ (кража со значительным ущербом гражданину, из одежды, находящейся при потерпевшем).
По данным ведомства, в июле 2022 года обвиняемый совершил кражу мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей из кармана пиджака пассажира маршрутки.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга отправила мужчину лечиться от туберкулёза.
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