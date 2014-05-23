Прокуратура Петербурга отправила мужчину лечиться от туберкулёза

По иску прокуратуры больной туберкулезом госпитализирован в медучреждение для длительного лечения.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, что 46-летний местный житель, имеющий туберкулез, диспансер не посещает, лечение не проходит, хотя представляет опасность для окружающих.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации мужчины в специализированное медицинское противотуберкулезное учреждение.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, местный житель в настоящее время проходит лечение.

Ранее сообщалось, что Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России находится на подъеме.

Фото: Piter.TV