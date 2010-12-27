Пожар на Савушкина тушили целый час

В квартире загорелась кухня.

В воскресенье, 11 ноября, в Приморском загорелась двухкомнатная квартира. На месте происшествия в течение двух часов работали 13 пожарных. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Звонок с сообщением о пожаре поступил в 08:40 из квартиры на улице Савушкина, 134/3. Пожар произошел на кухне площадью 6 квадратных метров, на 2 "квадратах" обгорела вся обстановка квартиры.

Огонь удалось потушить в 9:57. На месте работали 13 пожарных и три единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Piter.TV