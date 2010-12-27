В Петербурге за день скончались два подростка

Причину случившего предстоит установить сотрудникам морга.

Накануне, в Петербурге нашли тела двух юных местных жителей. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В субботу, 10 ноября, в квартире на Маршала Захарова обнаружили повешенного 16-летнего молодого человека. Погибший проживал в благополучной семье, на учете в органах не состоял. Вечером того же дня в подъезде дома на Ленинском проспекте обнаружили тело 14-летнего подростка без следов насильственной смерти. Причину случившего предстоит установить сотрудникам морга. По факту происшествий проводится проверка.

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Фото: Piter.TV