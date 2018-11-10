Появилось видео пожара в "Ленте" в Санкт-Петербурге

Канал Piter.TV публикует уникальные кадры, снятые с квадрокоптера.

Сегодня утром, 10 ноября, на Обводном канале горел гипермаркет "Лента", расположенный в здании № 118. Канал Piter.TV публикует видео мощного пожара. По предварительным данным, площадь возгорания превысила 4800 квадратных метров. Есть пострадавшие.

Сообщается. что пожар начался в 8.30 на территории одного из торговых помещений. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация сработала исправно. В связи с этим сотрудники и посетители смогли оперативно покинуть здание. Свою роль сыграл и тот факт, что число посетителей субботним утром не превышало нескольких десятков человек. Затем события развивались стремительно: огонь крайне быстро распространился по "Ленте". Источник пламени. по неподтвержденнм данным. находился под кровлей.

В ближайшие 2 часа пламя практически уничтожило здание гипермаркета. Металлические конструкции торгового центра не выдерживали огня и "складывались". Обрушение объекта только способствовало распространению пламени. Есть пострадавшие из числа сотрудников. однако в МЧС уточняют, что вред здоровью нельзя назвать тяжелым.

В тушении пожара принимали участие 200 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. На место ЧП прибыл и.о. губернатора Александр Беглов. Глава региона заявил журналистам. что планирует увеличить финансирование служб пожарной безопасности в 2019 году.

Причины возгорания устанавливаются.

Видео и фото: Piter.TV