Экскаватор-погрузчик за 16,2 млн рублей угнали с улицы Савушкина

Транспортное средство было припарковано на платной охраняемой стоянке.

Полицейские проводят проверку по факту хищения экскаватора-погрузчика, который стоит 16,2 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 29 мая к правоохранителям Приморского района обратился 29-летний гендиректор коммерческой фирмы с заявлением об угоне указанного транспортного средства. Оно было припарковано на платной охраняемой стоянке возле дома 85 по улице Савушкина.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры по установлению местонахождения спецтехники.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивисты угнали машину Chery Tiggo 4 с проспекта Художников. По подозрению в этом преступлении поймали 45-летнего мужчину и 37-летнего жителя Красного Села.

Фото: Piter.TV