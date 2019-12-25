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Экскаватор-погрузчик за 16,2 млн рублей угнали с улицы Савушкина
Сегодня, 9:18
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Экскаватор-погрузчик за 16,2 млн рублей угнали с улицы Савушкина

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Транспортное средство было припарковано на платной охраняемой стоянке.

Полицейские проводят проверку по факту хищения экскаватора-погрузчика, который стоит 16,2 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 29 мая к правоохранителям Приморского района обратился 29-летний гендиректор коммерческой фирмы с заявлением об угоне указанного транспортного средства. Оно было припарковано на платной охраняемой стоянке возле дома 85 по улице Савушкина.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры по установлению местонахождения спецтехники. 

Ранее мы сообщили о том, что рецидивисты угнали машину Chery Tiggo 4 с проспекта Художников. По подозрению в этом преступлении поймали 45-летнего мужчину и 37-летнего жителя Красного Села. 

Фото: Piter.TV 

Теги: угон, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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