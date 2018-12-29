Прокуратура: "Лента" на Обводном сгорела из-за жидкости для розжига

Прокурор города рассказал о причинах пожара гипермаркете.

Прокуратура Петербурга обнародовала информацию относительно причин возгорания в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в ноябре 2018 года. По сведениям надзорного ведомства, инцидент произошел из-за упавшей с высоты четырех метров бутылки с жидкостью для розжига. Об этом в ответ на обращение депутата Госдумы рассказал Сергей Литвиненко.

Ошибка оператора погрузочно-разгрузочных работ привела к смещению края поддона с жидкостью. Однако, предмет не упал, поэтому специалист продолжит работу дальше. В какой-то момент паллет сместился дальше, что и привело к трагедии. Известно, что жидкость для розжига загорелась от искры электроштаблера.

На данный момент принято решение не возбуждать уголовное дело по статье за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. Проводится вторая проверка, чтобы установить, были ли нарушены требования техники пожарной безопасности.

Напомним, что сгорело около 4,8 тысяч квадратных метров торговой площади. Один из сотрудников персонала травмировался, но жертв нет.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по региону.