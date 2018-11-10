Пожар в гипермаркете "Лента": видео с воздуха

Канал Piter.TV публикует уникальные кадры пожара в гипермаркете "Лента" на Обводном канале.

В распоряжении канала Piter.TV оказалось видео утреннего пожара в ТРК "Лента", снятое с квадрокоптера. На нем можно рассмотреть детали ЧП, а также убедиться в том, что площадь возгорания была колоссальной. Ранее мы писали, что Появилось видео пожара в "Ленте" в Санкт-Петербурге.

Известно, что общая площадь пожара превысила 4800 квадратных метров. При этом возгорание возникло где-то под кровлей здания. Покупателей и сотрудников успели эвакуировать, один из работников вывихнул лодыжку. Причины ЧП устанавливаются. На Обводном канале уже работает передвижная химическая лаборатория. Перед специалистами поставлена задача установить возможный вред, нанесенный экологии.