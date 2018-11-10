Пожар в гипермаркете "Лента": видео с воздуха

В распоряжении канала Piter.TV оказалось видео утреннего пожара в ТРК "Лента", снятое с квадрокоптера. На нем можно рассмотреть детали ЧП, а также убедиться в том, что площадь возгорания была колоссальной. Ранее мы писали, что Появилось видео пожара в "Ленте" в Санкт-Петербурге.
Известно, что общая площадь пожара превысила 4800 квадратных метров. При этом возгорание возникло где-то под кровлей здания. Покупателей и сотрудников успели эвакуировать, один из работников вывихнул лодыжку. Причины ЧП устанавливаются. На Обводном канале уже работает передвижная химическая лаборатория. Перед специалистами поставлена задача установить возможный вред, нанесенный экологии.
Произошло обрушение кровли на площади 3200 кв. м. В 10:02 ранг пожара был понижен до № 2. В 10:54 ранг пожара понижен до № 1-БИС. В 12:00 ранг пожара понижен до № 1, ликвидация открытого горения. На месте происшествия продолжаются работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.
пресс-служба ГУ МЧС