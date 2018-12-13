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Съемочная группа и актеры "Серебряных коньков" вышли на лед Фонтанки

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Молодые люди не обращали внимание на возможную угрозу для жизни и здоровья.

В Центральном районе Петербурга съемочная группа вышла на лед набережной Фонтанки, чтобы создать эпизоды для кинокартины. Об этом сообщают местные жители. Очевидцы отмечают, что специалисты не боятся обрушения, а спокойно ходят по замерзшей реке.

По льду перемещаться никто не боится, видимо уверены, что лед крепкий и выдержит такое количество людей

комментируют ситуацию петербуржцы.

Отметим, что в Петербурге снимается фильм "Серебряные коньки", режиссером которого выступает Михаил Локшин.

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: набережная реки фонтанки, серебряные коньки, съемки фильма
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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