Съемочная группа и актеры "Серебряных коньков" вышли на лед Фонтанки

Молодые люди не обращали внимание на возможную угрозу для жизни и здоровья.

В Центральном районе Петербурга съемочная группа вышла на лед набережной Фонтанки, чтобы создать эпизоды для кинокартины. Об этом сообщают местные жители. Очевидцы отмечают, что специалисты не боятся обрушения, а спокойно ходят по замерзшей реке.

По льду перемещаться никто не боится, видимо уверены, что лед крепкий и выдержит такое количество людей комментируют ситуацию петербуржцы.

Отметим, что в Петербурге снимается фильм "Серебряные коньки", режиссером которого выступает Михаил Локшин.

Фото и видео: Piter.tv