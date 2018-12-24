На Карповке начали сносить "проклятый" заброшенный отель "Северная корона"

Его строительство начали в 1988 году, но он так и не открылся.

На Петроградке сносят "проклятую" заброшенную пятизвездочную гостиницу "Северная корона", которую начали строить еще 30 лет назад. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Гостиницу начали возводить в 1988 году по проекту архитектора Марка Рейнберга (247 номеров, подземный паркинг, бассейн). В 1992 году гостиница перешла банку "Санкт-Петербург" и уже через три года отель был достроен на 90%.

В 1995 году в "Северной короне" состоялось торжественное мероприятие – банкет в честь пятилетия банка "Санкт-Петербург" с участием Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Однако, в тот день загадочным образом скончался гость - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Так появилась легенда, что именно из-за этого события отель оказался заброшенным.

В 2004 году здание выкупил "Еврофинанс Моснарбанк", но и им не удалось достроить отель. По данным Госстройнадзора на месте гостиницы в 2016 году собирались возводить ЖК с подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 60 мест. Однако, в конце июля 2019 срок действия документа истекает.

Фото и видео: Piter.TV