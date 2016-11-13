Отчаянный фигурист прокатился на коньках по льду Мойки

Из-за потепления выход на лед стал опасным.

Накануне один из жителей Петербурга решил испытать судьбу на тонком льду Мойки. Молодой человек вышел на хрупкую поверхность реки и уверенно прокатился по ней на коньках. В сети появилось видео с места событий.

Следует отметить, что выход на лед сейчас стал очень опасным. Представители МЧС напоминают горожанам, что во время потепления устраивать прогулки по льду не стоит. Несмотря на то, что сейчас столбик термометра опять ушел в минус, несколько дней назад в городе была плюсовая температура.

Ранее мы писали, что съемочная группа и актеры "Серебряных коньков" вышли на лед Фонтанки.

Видео: Instagram / polcheloveka