  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:12
89
lesjasap
Код вставки плеера

На Софийской столкнулись "Мерседес" и "ГАЗель": один человек погиб

0 0

Водителей не задело, а пассажиру иномарки повезло гораздо меньше.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 21 февраля произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух легковых машин, погиб один из участников дорожного движения. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

Иномарка "Мерседес" ударилась с "ГАЗелью" около 30 дома по Софийской улице. Первое транспортное средство получило значительные повреждения. Пассажир скончался на месте. Оба водителя не пострадали. На место были вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. Специалисты разбираются в причинах происшествия.

Фото и видео: Piter.tv

 

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: газель, мерседес, софийская улица авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Оставить комментарий