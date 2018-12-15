На Софийской столкнулись "Мерседес" и "ГАЗель": один человек погиб

Водителей не задело, а пассажиру иномарки повезло гораздо меньше.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 21 февраля произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух легковых машин, погиб один из участников дорожного движения. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

Иномарка "Мерседес" ударилась с "ГАЗелью" около 30 дома по Софийской улице. Первое транспортное средство получило значительные повреждения. Пассажир скончался на месте. Оба водителя не пострадали. На место были вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. Специалисты разбираются в причинах происшествия.

Фото и видео: Piter.tv