Что произошло в Петербурге 29 января

Piter.tv подготовил видео подборку главных происшествий в городе на Неве.

1. На Среднем проспекте В.О авария переросла в драку на дороге. Инцидент произошел вечером 28 января по Среднему проспекту В.О. На участке столкнулись "Мерседес" и машина российского автопрома "Лада". Очевидцы утверждают, что автовладелец иномарки не смог сдержать агрессию, начав избивать второго шофера. Представители закона скрутили дебошира. Им помогали прохожие и машинисты трамваев.

2. На Октябрьской набережной загорелся цех по переработке мусора. Предварительных данных о погибших или пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовало 64 человека личного состава и 18 единиц спецтехники.

3. На Аничковом мосту такси столкнулось с легковушкой. На место вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия столкновения иномарок. На кадрах видно, что машины серьезно не повреждены.

4. Столкновение трех иномарок в Парголово попало на видео. Очевидцы рассказали, что в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На записи видно, что участники дорожно-транспортного происшествия перегородили практически всю проезжую часть.

5. На Володарском мосту произошло ДТП: есть пострадавшие. На кадрах видно, что у водителя, который не справился с управлением идет кровь из головы. На месте работают медики и сотрудники ДПС. У автомобилей имеются серьезные повреждения: разбиты фары, бампер, капот и стекла.

Видео: Piter.tv