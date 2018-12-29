На Октябрьской набережной загорелся цех по переработке мусора

Ночью спасатели тушили производственное помещение.

В Невском районе Петербурга в ночь на 29 января произошел пожар. Диспетчеру экстренной службы сообщили о возгорании около половины первого ночи. Тревогу подняли местные жители. По их сведениям, дом 50 по Октябрьской набережной задымился.

По сведениям от пресс-службы ГУ МЧС по региону, пламя распространилось по зданию цеха, занимающемся переработкой мусора. Пострадала территория с площадью 40 на 40 квадратных сантиметров. К часу ночи спасатели увеличили ранг возгорания до второго. Спустя час ранг снизили до № 1-Бис.

Предварительных данных о погибших или пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовало 64 человека личного состава и 18 единиц спецтехники.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб