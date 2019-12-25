В Хабаровском аэропорту с самолета сняли авиадебошира

С самолета Хабаровск - Москва сняли пьяного авиадебошира.
РИА Новости со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО сообщает, что в аэропорту Хабаровска перед вылетом в Москву с борта самолета сняли 39-летнего пассажира. Мужчина был пьян и нецензурно выражался. Неадекватного пассажира проводили в дежурную часть. От медосвидетельствования на наличие алкоголя он отказался.
На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях.
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Фото: pixabay
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