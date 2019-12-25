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В Хабаровском аэропорту с самолета сняли авиадебошира
Сегодня, 8:43
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В Хабаровском аэропорту с самолета сняли авиадебошира

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Мужчина был пьян, вел себя неадекватно и нецензурно выражался.

С самолета Хабаровск - Москва сняли пьяного авиадебошира.

РИА Новости со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО сообщает, что в аэропорту Хабаровска перед вылетом в Москву с борта самолета сняли 39-летнего пассажира. Мужчина был пьян и нецензурно выражался. Неадекватного пассажира проводили в дежурную часть. От медосвидетельствования на наличие алкоголя он отказался.

На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях.

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Фото: pixabay

Теги: авиадебошир, новости хабаровска, чп в аэропорту
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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