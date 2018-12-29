На Володарском мосту произошло ДТП: есть пострадавшие

Во вторник, 29 января, на Володарском мосту водитель серебристой иномарки не справился с управлением и выехал на встречку. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Все живы. Водитель каршеринга повредил ногу, а виновник дтп головой в лобовое прилетел
отмечает очевидец
На кадрах видно, что у водителя, который не справился с управлением идет кровь из головы. На месте работают медики и сотрудники ДПС. У автомобилй имеются серьезные повреждения: разбиты фары, бампер, капот и стекла.
Кроме того, из-за аварии собралась огромная пробка.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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